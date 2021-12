Tornano in discussione le Comunali a San Nicola Arcella. Verifica sulle schede nulle

SAN NICOLA ARCELLA Sì alla verifica delle schede elettorale a San Nicola Arcella, dove la tornata elettorale dello scorso ottobre si è conclusa con la vittoria di Eugenio Madeo, diventato sindaco con soli 19 voti di vantaggi sullo sfidante Domenico Donadio della lista “Comunità e identità” (620 preferenze contro 601). Donadio ha avanzato ricorso, rappresentato dagli avvocati Benedetto e Giuseppe Caratelli. E, nel primo step giudiziario, le tesi dei due legali sono state accolte dai magistrati del Tar, che hanno affidato alla Prefettura una nuova verifica sull’esito del voto. La “verificazione” sarà effettuata sulle schede dichiarate nulle in sede di scrutinio, «verificando la sussistenza o meno delle seguenti circostanze: n. 3 (tre) schede riportanti il segno grafico sul simbolo della lista n. 1 “Comunità e Identità” e l’espressione contemporanea di n. 2 voti di preferenza, nel corrispondente spazio, a candidati rispettivamente appartenenti l’uno alla lista n. 1 e l’altro alla lista n. 2; n. 3 (tre) schede non riportanti alcun segno grafico sul simbolo della lista n. 1 “Comunità e Identità”, ma il solo nome proprio di candidati appartenenti alla suddetta lista, nel corrispondente spazio, ed in assenza di omonimie; n. 3 (tre) schede riportanti il segno grafico sul simbolo della lista n. 1 “Comunità e Identità” e l’espressione di voto di preferenza per i candidati della suddetta lista ma contenenti segni grafici di interpunzione (punti fermi o lineette) alla fine dello scritto; n. 7 (sette) schede contenenti segno grafico sul simbolo della lista n. 1 “Comunità e Identità”, simile, ma comunque identificabile come un segno di croce; n. 4 (quattro) schede riportanti il segno grafico sul simbolo della lista n. 1 “Comunità e Identità”, con nominativo di voto di preferenza di candidati della suddetta lista ma nel riquadro corrispondente a quello della lista n. 2 e cancellato dall’elettore; n. 7 (sette) schede riportanti il segno grafico sul simbolo della lista n. 1 “Comunità e Identità” e l’espressione del voto di preferenza di candidati appartenenti alla lista n. 2 nel corrispettivo apposito riquadro di suddetta lista». Questi i dubbi sollevati dal candidato a sindaco di “Comunità e identità” rispetto all’elezione di Madeo. La Prefettura è chiamata controllare l’esattezza del risultato elettorale. Il merito sarà trattato nella pubblica udienza speciale elettorale del 9 marzo 2022.