Corigliano Rossano, investite due sorelle davanti al Liceo Scientifico: intervenuto l’elisoccorso

CORIGLIANO ROSSANO Due studentesse del Liceo Scientifico di Corigliano sono state travolte, questa mattina, nelle vicinanze della scuola. L’incidente è avvenuto intorno alle 8, in contrada Torrelonga, dove insistono le sedi dello Scientifico e dell’Istituto tecnico commerciale, lungo la strada che si snoda dal centro storico verso lo scalo.

A investire le due ragazze, due sorelle di terza e quinta liceo sarebbe stato un automobilista sulla quarantina.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno allertato l’elisoccorso probabilmente a causa della gravità della situazione. Una delle due sorelle è stata trasportata all’ospedale “Giannettasio” di Corigliano Rossano e non sembrerebbe versare in gravi condizioni, l’altra è stata trasportata all’Annunziata di Cosenza.

La notizia sta scuotendo la città, anche perché, per molti genitori si tratta di una tragedia annunciata. Lungo quel tratto di strada, infatti, sono circa duemila gli studenti – fra Liceo e Itc – che la frequentano. La strada è per diverse centinaia di metri in rettilineo e gli attraversamenti nelle ore scolastiche, sono frequenti.

«È vergognoso che sia accaduto un incidente del genere in quel tratto di strada, frequentato da oltre 2000 studenti che in mezz’ora entrano a scuola, dagli autobus e dalle tantissime auto di genitori che accompagnano i loro figli a scuola. Doveva succedere ed è successo, purtroppo. Da mesi – denuncia il padre di uno studente che frequenta il liceo – non c’è più alcun presidio davanti alla scuola, nessun vigile urbano, nessun deterrente». (lu.la.)