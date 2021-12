Crotone, fermato con quattro chili di droga: arrestato un 31enne

CROTONE Gli operatori dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno tratto in arresto un soggetto crotonese di 31 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in quanto sorpreso mentre trasportava, con la sua auto, circa tre chili di marjuana ed un chilo di hashish.

Nei fatti, il personale in servizio di controllo del territorio, transitando sulla strada statale 106, notava un veicolo che effettuava una manovra pericolosa e pertanto decideva di fermarlo.

I poliziotti dopo aver identificato il conducente per P.A. crotonese, procedevano a perquisire l’auto in quanto il 31enne si mostrava molto nervoso; proprio all’interno del bagagliaio, in un sacco nero, i poliziotti rinvenivano quattro buste da sottovuoto in plastica trasparente contenente sostanza erbosa essiccata del tipo Marijuana, dal peso lordo complessivo di 3121,79 grammi e due panetti di sostanza solida di colore marrone del tipo Hashish dal peso lordo di 972,69 grammi.

Attese le circostanze, il soggetto veniva accompagnato negli uffici della Questura e successivamente tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio ai sensi dell’art. 73 D.P.R. 309/1990.

All’esito dell’udienza per direttissima, svoltasi nella giornata di ieri 14 dicembre, all’uomo è stata applicata con il rito del patteggiamento, la pena di due anni di reclusione ed una multa di 20000 euro.