Incendi boschivi, Lega: «Ok alla nostra proposta da 40 milioni per i danni»

ROMA «Grazie alla determinazione della Lega verrà previsto in manovra lo stanziamento di 40 milioni per garantire contributi a cittadini e attività delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna, Sicilia che hanno subito gravi danni da incendi boschivi». Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega Stefano Candiani, già Sottosegretario al Ministero dell’Interno con Matteo Salvini, e Luca Briziarelli, capogruppo in commissione Ambiente e già relatore del decreto Incendi, firmatari dell’emendamento Lega sul tema. «Un risultato importante – aggiungono – alla luce della situazione emergenziale che si è verificata nei mesi estivi, con un numero enorme di persone e imprese fortemente colpite. Siamo orgogliosi che il Governo abbia deciso di rispettare l’impegno assunto su questo fronte durante i lavori del decreto Incendi, ma non inserito nel testo base della Legge di Bilancio, ed attendiamo fiduciosi il vaglio definitivo del Parlamento».

«Tutti noi – sottolineano – abbiamo ancora nella mente le immagini terribili e abbiamo sofferto insieme a quei territori, ora finalmente interveniamo con risposte concrete e ristori economici. Un impegno che la Lega aveva preso non solo presentando uno specifico emendamento ma anche ottenendo che il parere positivo della Commissione Ambiente alla Manovra fosse vincolato all’individuazione di specifiche risorse da parte del Governo». «Siamo felici – concludono – che ciò sia avvenuto, passando dalle parole ai fatti».