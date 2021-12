Studentesse investite a Corigliano, Promenzio: «Subito un dossier sulla sicurezza stradale e scolastica»

CORIGLIANO ROSSANO «Duplice investimento di due studentesse (qui la notizia) l’Amministrazione comunale faccia immediatamente chiarezza sull’accaduto. Subito un dossier sulle condizioni della sicurezza stradale e scolastica nella Città e l’istituzione del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza». È quanto chiede in una nota Gino Promenzio, già candidato a sindaco di Corigliano Rossano e leader delle opposizioni in consiglio comunale.

«Anche stamattina, il comune atto di andare a scuola per due studentesse, come purtroppo accade anche per chi si reca al lavoro, è diventato un momento drammatico e di rischio assoluto. Oltre al lavoro che compete alle Forze dell’Ordine, già al lavoro da subito – scrive Promenzio – chiediamo all’Amministrazione comunale di fare immediatamente luce sull’esistenza dei presupposti di sicurezza intorno all’ambiente scolastico al momento dell’incidente (presenza di tutori del traffico, limitatori di velocità, segnaletica stradale adeguata etc..). Invitiamo inoltre il sindaco e la giunta comunale ad impegnarsi immediatamente alla redazione di un dossier sulle condizioni della sicurezza stradale e scolastica nella Città, per evitare giornate terribili come quella odierna. In ultimo – conclude – rinnoviamo all’assessore Alboresi, la necessità assoluta di dotare la città del Garante per l’Infanzia e l’ Adolescenza, proposta 30 mesi fa da Civico e Popolare e, forse per questo, mai presa in considerazione dall’assessore precedente».