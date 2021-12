Provincia di Catanzaro, Abramo rivolge gli auguri di buon lavoro ai nuovi consiglieri

CATANZARO “Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro ai nuovi eletti consiglieri provinciali, felice di averli nella squadra che da domani in poi avrò al mio fianco: Azzarito Cannella, Pietro Fazio e Francesco Fragomele per la lista Venti del sud; Amedeo Mormile per la Provincia ci Lega; Sergio Costanzo, Davide Mastroianni e Paolo Mattia per Noi in Provincia; Ferdinando Sinopoli per Coraggio Italia; Alessandro Falvo per Centrodestra per la Provincia di Catanzaro; Mario Deonofrio, Gregorio Gallello e Raffaele Mercurio per la lista Progressisti per la Provincia di Catanzaro”. Lo afferma il presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo. “Ci aspetta – sostiene Abramo – un avvio di anno molto importante, in cui si spera che le Province possano riaffermare la crucialità del ruolo che meritano. Sarà fondamentale, per questo e per tutto il resto del lavoro che ci attende, essere determinati e lavorare all’unisono come si è fatto sin dall’inizio della mia legislatura. Un doveroso ringraziamento lo rivolgo ai consiglieri uscenti di maggioranza per la collaborazione e l’impegno con cui mi sono stati accanto, dal vicepresidente Antonio Montuoro con cui abbiamo condiviso un percorso perfettamente sinergico a Giuseppe Pisano, Luigi Levato, Baldassarre Arena, Ezio Praticò e Andrea Amendola. Ma un saluto affettuoso e un ringraziamento sincero lo rivolgo anche ai consiglieri uscenti di minoranza Marziale Battaglia, Davide Zicchinella, Giovanni Costanzo e Lorenzo Costa per la lealtà e il senso di responsabilità, che non sempre sono scontati quando si rivestono i panni di chi sta all’opposizione, dimostrati durante il loro mandato”.