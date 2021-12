Provinciali di Cosenza, Forza Italia gonfia il petto: tempi maturi per cambiare pagina

COSENZA «L’ormai diffuso radicamento nel territorio e la chiarezza della proposta politica hanno premiato il centrodestra, consentendo di fare meglio dell’ultima tornata». Così il coordinatore provinciale di Forza Italia e assessore Gianluca Gallo commenta l’esito del voto per il rinnovo del Consiglio provinciale di Cosenza. «Il risultato acquisito – osserva Gallo – sembrava impossibile, all’indomani della sconfitta alle Amministrative di Cosenza, con le sue ripercussioni in termini di voto ponderato. Eppure, la capillarità della presenza ormai sull’intero territorio cosentino ha premiato, consentendo alle liste della coalizione ed a quelle che ad esse si richiamano di ottenere la metà dei seggi, con Forza Italia che traina l’avanzata e diventa sempre più centrale e determinante. Un dato eloquente, che premia il lavoro svolto da FI negli ultimi anni e viene irrobustito dalla svolta impressa al centrodestra calabrese dal presidente Roberto Occhiuto». Formulati «gli auguri di buon lavoro a tutti gli eletti», Gallo aggiunge: «I tempi sono maturi perché anche la Provincia di Cosenza cambi pagina, lasciandosi alle spalle le deludenti stagioni del centrosinistra: il nostro impegno politico proseguirà per tradurre in certezza quella che adesso è una concreta possibilità».