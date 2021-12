CATANZARO La Regione accelera sulla sanità e, nello specifico, sull’utilizzo delle risorse del Pnrr per rivoluzionare (soprattutto) la rete di assistenza territoriale. Lo ha spiegato il governatore – e commissario straordinario – Roberto Occhiuto in una nota. E il Corriere della Calabria è in grado di anticipare i contenuti del dossier inviato ad Agenas dalla Cittadella con riferimento alla riforma dell’assistenza per la realizzazione di Case della Comunità (CdC), Ospedali di Comunità (OdC) e Centrali operative territoriali. “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”: questo il titolo della proposta destinata a mutare il volto della medicina sul territorio.

Le nuove strutture previste dal Pnrr

Quali sono (e cosa sono) le nuove strutture previste dal Pnrr? Vediamolo. Le Case della Comunità sono strutture sanitarie, promotrici di un modello di intervento multidisciplinare, nonché luoghi privilegiati per la progettazione di interventi di carattere sociale e di integrazione sociosanitaria. Secondo il Pnrr, diventeranno strumenti attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti sul territorio, in particolare ai malati cronici. Gli ospedali di comunità, invece, sono pensati per ospitare ricoveri di breve durata per interventi a bassa o a media intensità di cura. L’idea, inoltre, è che siano dotati di un numero di posti letto compreso tra 20 posti e 40. Le Centrali operative territoriali, invece, avranno la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l’interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza.

Le strutture provincia per provincia

Negli schemi predisposti dalla struttura commissariale guidata da Occhiuto sono elencati tutti i presìdi in via di costituzione in Calabria. Alcuni saranno ospitati in strutture già esistenti, altri sono di nuova realizzazione. Di seguito l’elenco predisposto per le cinque province.

La (prima) sfida vinta dalla sanità: tempi rispettati per i progetti

Occhiuto sa che rimettere in sesto la sanità è la sfida più importante nel quinquennio che lo vedrà alla guida della Regione. La corsa inizia proprio dall’utilizzo delle risorse del Pnrr. La Regione, in pochi giorni ha attivato i vertici delle Asp per individuare «una prima proposta, sostenibile, di allocazione delle risorse previste coinvolgendo i sindaci quali rappresentanti di interessi collettivi dei territori da coinvolgere». E ha richiesto la profilazione delle Asp all’Agenas per poter inserire i dati richiesti. Un lavoro che ha impegnato il dipartimento Tutela della Salute anche nello scorso week end per centrare la scadenza del 20 dicembre. Missione compiuta: la prima di una serie che si annuncia lunga.

Il cronoprogramma e i prossimi step del commissario

Ora si tratta di entrare nella fase operativa: insieme ad Agenas si provvederà, come previsto nel cronoprogramma che si chiuderà il prossimo 31 maggio con la sottoscrizione del Cis, ad allocare le risorse del Pnrr e anche di tutte le altre fonti di finanziamento che saranno emerse dopo la ricognizione prevista una volta completata la struttura commissariale. I fondi saranno allocati nella definizione del Programma operativo (di cui Occhiuto ha riscontrato l’assenza dopo il suo insediamento), che opererà una sintesi di tutte le esigenze emerse, assieme alla rivisitazione di chiusure, riaperture, riconversioni delle strutture ospedaliere (e non solo). In questo ambito, particolare attenzione sarà posta, nelle intenzioni del governatore-commissario, ai parametri dell’emergenza-urgenza e alle aree disagiate e di montagna (con un approfondimento specifico sull’ospedale di Cariati) e, ancora in base all’andamento della pandemia.