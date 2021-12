Alta Velocità Salerno-Reggio, finito il progetto di fattibilità del primo lotto

ROMA Sulla realizzazione dell’Alta velocità ferroviaria Sa-Rc, un’opera da 22,8 miliardi suddivisa in sette lotti, «abbiamo completato nel lotto 1a la Pfte (Progetto di fattibilità tecnica ed economica) che è finita e in mano nostra, la stiamo analizzando e la presenteremo il 30 dicembre al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per avviare l’iter del grande progetto». Lo ha detto l’amministratrice delegata di Rete ferroviaria italiana (Rfi), Vera Fiorani, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera.

Il lotto 1a «da 1,8 miliardi per la Battipaglia-Romagnano è inserito nel Pnrr», ha fatto presente l’a.d di Rfi, spiegando che il lotto 1a è parte del lotto 1, diviso anche in 1b e 1c. «I lotti prioritari rappresentano un valore pari alla metà dell’opera e sono anche quelli oggi finanziati, che oltre al lotto 1 e alle sue tre componenti, ha anche il lotto 2 finanziato: la Praia-Tarsia e la nuova galleria Santomarco», ha spiegato ancora Fiorani, aggiungendo che sono in «fase di completamento» gli altri due: «la galleria Santo Marco è finita, abbiamo il progetto in mano» mentre «a gennaio 2022 completeremo la fattibilità tecnica dei lotti 1b e 1c». Inoltre «il lotto 2, che è in progettazione, sarà completato a giugno 2022», ha detto Fiorani, sottolineando che «galleria Santomarco, lotto 1b, 1c e il lotto 2 non sono nel Pnrr e quindi questi tempi non dovrebbero creare problemi intorno alla tenuta del Pnrr».