Fermati con eroina in auto nel Crotonese, arrestati

CROTONE Tre persone sono state tratte in arresto a Crotone perché trovati in possesso di 3 kg di sostanza stupefacente. I tre soggetti, cittadini albanesi, a bordo di una autovettura di grossa cilindrata, sono stati notati dagli agenti della polizia di Stato mentre percorrevano a forte velocità la S.S. 106 Jonica. Per questo hanno immediatamente attirato l’attenzione delle pattuglie presenti sul territorio che, prontamente, si sono date all’inseguimento.

L’inseguimento si è protratto fino all’altezza dell’ingresso Nord della città di Crotone, ove gli uomini della Polizia di Stato sono riusciti ad arrestare la marcia del bolide ed a controllare gli occupanti. I tre cittadini albanesi, una volta bloccati, sono stati immediatamente perquisiti e trovati in possesso di 3 kg di eroina, suddivisa in vari panetti. I tre albanesi, pertanto, venivano dichiarati in arresto per poi essere condotti presso la Casa circondariale di Catanzaro.