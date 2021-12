E’ stata ripristinata la viabilità sul tratto dell’autostrada Salerno-Regio Calabria, all’altezza di Pizzo Calabria. temporaneamente bloccato al traffico a causa dell’incendio di un’autovettura. Il fatto si era verificato in direzione Sud dell’autostrada, verso Villa San Giovanni. Sul posto sono intervenuti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.