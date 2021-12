Vibo, simboli della legalità in dono ai bambini delle elementari – FOTO

VIBO VALENTIA Una giornata speciale. Ricca di doni e improntata al tema della legalità. L’ha organizzata l’Istituto italiano di Criminologia degli studi di Vibo Valentia a ordinamento universitario in collaborazione con la Procura della Repubblica di Vibo, rappresentata dal procuratore Camillo Falvo. Il titolo della giornata, “Educhiamo alla Giustizia”, è perfetto per raccontare il senso dell’incontro delle istituzioni con i bambini delle elementari, che hanno ricevuto in dono i simboli delle forze dell’ordine: modellini delle auto dei carabinieri, della polizia e della guardia di finanza portati nei sacchi da Babbo Natale. Una bella giornata pensata per avvicinare i più piccoli alla cultura della legalità.