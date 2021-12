Porco: «Ottima vittoria alla Provinciali». Magorno? «Iv deve chiarire la sua posizione»

COSENZA Dopo la decadenza di Franco Iacucci dalla carica di Presidente della Provincia di Cosenza, si apre ufficialmente la corsa alla guida dell’Ente locale territoriale di area vasta. Al termine delle votazioni per il rinnovo del Consiglio provinciale (elezioni di secondo grado, riservate a sindaci e consiglieri comunali del territorio) la lista “Provincia Democratica” è risultata la più votata, “Cosenza Azzurra” ha chiuso al secondo posto ma in generale si può parlare di un sostanziale equilibrio tra centrosinistra e centrodestra.

La lista dei “giovani amministratori”

Tra i consiglieri eletti nella lista “Insieme per la Provincia”, figura il sindaco di Aprigliano (piccolo centro del cosentino) Alessandro Porco. «L’affermazione di un sindaco di un piccolo comune è una grande vittoria – confessa al Corriere della Calabria – soprattutto se si considera la “Legge Del Rio” che prevede un’elezione di secondo livello dove a votare sono i consiglieri e non i cittadini. Il voto di un amministratore come me vale 20 punti, mentre quello di un Comune più grande come Rende o Cosenza vale 15 volte di più. Una proporzione esagerata» e sul sistema di ponderazione, Porco si dice convinto di una necessaria riforma. Le elezioni provinciali, in terra bruzia, forniscono un dato politico importante: «nella nostra squadra (rappresento un gruppo formato da tanti amministratori) – aggiunge Porco – abbiamo raccolto i consensi dei piccoli comuni che mostrano una decisa ramificazione sul territorio». E’ opportuno parlare di sconfitta della “vecchia politica”? «Non parlerei di sconfitta della “vecchia politica”, ma della vittoria di chi ha amore per la politica, di chi si mette al servizio dei territori», dice Porco che aggiunge: «non è una questione generazionale, ma un premio all’impegno di questi anni di buona amministrazione».

Italia Viva e la posizione di Magorno

Iscritto ad Italia Viva, Porco nel corso degli ultimi mesi non ha nascosto il proprio disappunto per alcune scelte del partito che «vive da tempo un momento delicato». «Penso vada chiarite, una volta per tutte, l’identità di questo partito», continua Porco che si mostra critico sulla volontà espressa dal senatore di Iv Ernesto Magorno di candidarsi a presidente della Provincia di Cosenza. «E’ libero di strizzare l’occhio a chi ritiene più opportuno, non deve certo dare conto a me, ma Italia Viva dovrà chiarire la posizione a tal proposito». «I segretari della provincia di Cosenza, Brunetti e Palermo, sono stati chiari e la loro posizione contrasta con il senatore». «In politica – aggiunge – contano i numeri, noi ci siamo messi in campo ed abbiamo dimostrato alle Provinciali di poter contare sul sostegno di chi crede nel nostro progetto mentre chi ha fatto una scelta diversa non so se possa ritenersi altrettanto soddisfatto». E poi l’annuncio: «Io rimarrò nel centrosinistra e insieme discuteremo del prossimo candidato presidente della Provincia di Cosenza». Sull’identikit, il sindaco di Aprigliano è sicuro: «Il miglior candidato possibile sarà frutto di una scelta condivisa e in grado di unire tutte le anime della coalizione».