Cariati, inaugurato il nuovo plesso scolastico “Vennari”

CARIATI «Il suono della campanella ed un arcobaleno di palloncini colorati a salutare l’ingresso dei grembiulini blu nella nuova scuola. L’aria di festa, la gioia e l’entusiasmo dei nostri piccoli concittadini, non può che ripagare la pazienza che in questi anni la comunità scolastica ha dovuto sperimentare per avere oggi un edificio più bello, accogliente e sicuro. Il raggiungimento di questo risultato è di tutti». È quanto ha dichiarato il sindaco di cariati, Filomena Greco intervenendo lunedì 21 febbraio, alla cerimonia di consegna ed inaugurazione del plesso scolastico Marco Venneri di contrada Tramonti.

Oltre al primo cittadino e alla dirigente scolastica Tiziana Cerbino, all’evento aperto anche alla partecipazione delle famiglie degli allievi, erano presenti il presidente del consiglio comunale Francesco Cicciù, il parroco George Viju, l’assessore alle politiche sociali Rosaria Bianco e di Maria Gabriella Dima e Franca Le Pere, discendenti dell’intellettuale calabrese, per un quarantennio, dalla fine dell’Ottocento a metà degli anni Trenta del Novecento, docente di discipline letterarie nel Seminario vescovile di Cariati.

Colorata, accogliente e sicura. Interamente realizzato con il finanziamento Fsc del Cipe per un importo complessivo di quasi 685 mila euro, dal 2017 ad oggi, l’intervento, ha richiesto la demolizione e la ricostruzione della scuola per garantire il necessario adeguamento antisismico.

Ospiti, in questo frangente, di altri locali ed aule dell’istituto comprensivo, dopo 5 anni, la comunità scolastica si riappropria dei propri spazi.