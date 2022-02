Cosenza, al via il cantiere su via Roma

COSENZA Al via da questa mattina su via Roma, nel tratto antistante le scuole “Plastina Pizzuti” e “Bonaventura Zumbini”, i lavori che precederanno la riapertura della strada al transito veicolare. Primo atto dei lavori è stata la posa della recinzione di cantiere. Lo comunica in una nota il Comune di Cosenza. «È previsto – è detto – che i lavori siano ultimati entro 15 giorni. L’intervento iniziato questa mattina rientra nel più ampio disegno del Sindaco Franz Caruso e dell’Amministrazione comunale, volto a promuovere un riordino della viabilità e mobilità cittadina. Sul cantiere, a sovrintendere all’avvio dei lavori, era presente l’Assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità, Viabilità e Trasporti, Damiano Covelli». «Non è un ritorno al passato – sottolinea l’assessore Covelli – ma una scelta di riorganizzazione urbana, tesa a garantire sicurezza e sostenibilità ambientale. Via Roma – ha proseguito Covelli – non sarà soltanto riaperta al transito veicolare, ma sarà ristrutturata come uno spazio urbano funzionale, anche e soprattutto alla sicurezza delle scolaresche, delle loro famiglie e dei docenti».

«La riapertura del tratto di via Roma antistante le scuole “Plastina Pizzuti” e “Bonaventura Zumbini” – si legge nella nota – rientra nell’esecuzione degli strumenti di programmazione in materia di mobilità e trasporto pubblico locale (come il Piano Generale del Traffico Urbano ed il Piano Urbano della Mobilità sostenibile) che rappresentano una priorità dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso. L’interlocuzione che in questo senso è stata avviata con l’Università della Calabria è finalizzata a scelte coerenti con gli indirizzi europei ed è volta a realizzare una smart city in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e maggiori livelli di vivibilità».

«Non appena i lavori su via Roma saranno ultimati – prosegue – diventeranno pienamente operativi anche i provvedimenti già adottati dall’esecutivo municipale e relativi all’inversione del senso di marcia in via Simonetta, dall’incrocio di via Roma fino all’intersezione con viale della Repubblica, e all’istituzione del senso unico (direzione da Nord verso Sud) su Viale della Repubblica, con l’eccezione dei mezzi dei Vigili del Fuoco, nel tratto sino all’incrocio di via Simonetta».

«Sarà, inoltre, operativa l’inversione del senso di marcia su via Tancredi – conclude la nota – dall’incrocio di viale della Repubblica fino all’intersezione con via Roma; l’istituzione del senso unico di marcia sul lato Ovest di Piazza Bilotti, in direzione da Nord verso Sud, da via Caloprese a via Alimena, e l’apertura al transito veicolare della bretella lato nord della stessa Piazza Bilotti (fatta eccezione per autobus e mezzi pesanti) in direzione da Est verso Ovest, da via Adolfo Quintieri verso via Simonetta. Sarà, inoltre, eliminata la rotatoria di viale della Repubblica-via Pasquale Rossi».