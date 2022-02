Crotone, arrestato per spaccio 45enne già sottoposto ai domiciliari

CROTONE Nell’ambito degli ordinari controlli ai soggetti sottoposti ad obblighi imposti dall’Autorità giudiziaria, personale dell’Upgsp ha proceduto al controllo di un soggetto crotonese di 45 anni, con in atto la misura degli arresti domiciliari. I poliziotti hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione estendendo, poi, il controllo anche ad un locale che si trovava al piano superiore rispetto all’appartamento in questione, di cui l’uomo aveva la disponibilità; entrati nel locale i poliziotti si sono trovati di fronte ad un ambiente in costruzione con mattoni grezzi e calcinacci sul pavimento. Proprio dietro alcuni calcinacci, gli operatori hanno rinvenuto una busta in cellophane con all’interno 72,59 grammi di marjuana, un bilancino di precisione e due involucri chiusi con del nastro al cui interno vi era una somma denaro pari a circa 25 mila euro. Il tutto è stato posto sotto sequestro mentre per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza.