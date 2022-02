Elezioni Rsu, inizia la corsa alla rappresentanza sindacale

VIBO VALENTIA Al via la campagna elettorale per rinnovare le rappresentanze sindacali unitarie in tutti i comparti pubblici. Come prevede il Protocollo siglato lo scorso 9 dicembre tra l’Aran, l’agenzia negoziale delle Pa, e le confederazioni sindacali, le elezioni si terranno nei giorni 5-6-7 aprile 2022. A presentazione delle liste effettuata parla il segretario provinciale della Cisal di Vibo Valentia, Vitaliano Papillo: «Il rinnovo delle Rsu è un straordinario appuntamento di partecipazione e democrazia – spiega. Vogliamo che le nostre candidate ed i nostri candidati siano protagonisti di quel cambiamento necessario, soprattutto alle nostre latitudini, a migliorare le condizioni del lavoro pubblico e, di conseguenza, la qualità dei servizi erogati a cittadine e cittadini. Siamo pronti a caricarci di questa responsabilità puntando non solo a confermare i già importanti risultati raggiunti negli anni passati ma, altresì, ad aumentare il consenso tra lavoratrici e lavoratori. Con nuovi strumenti, nuovi contenuti, nuove metodologie, nel rispetto dei principi sindacali, per rappresentare al meglio, anche nel solco delle misure individuate dal Pnrr, le esigenze dei lavoratori. La partecipazione in fase di definizione delle liste è stata significativa. Saremo presenti in tutti i comparti. Daremo alle lavoratrici ed i lavoratori la possibilità di scegliere. Condizione non proprio scontata, soprattutto in alcuni comparti, fino a qualche tempo fa».