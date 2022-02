Stalkerava l’ex moglie a Catanzaro, finisce ai domiciliari

CATANZARO I carabinieri di Catanzaro Gagliano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, a carico di un soggetto indagato per il reato di atti persecutori.

L’ipotesi è che l’uomo, non accettando la separazione dalla moglie, abbia molestato ed aggredito la ex coniuge in plurime circostanze, verbalmente e fisicamente, provocandole un forte stato di ansia e determinando un cambiamento delle sue abitudini di vita ed in qualche occasione abbia tenuto analoghi comportamenti nei confronti dei familiari della donna. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e si trova in regime degli arresti domiciliari. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari.