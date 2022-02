Unindustria: «Per il lavoro giornalistico una tutela anche legislativa»

CATANZARO «Avverto il dovere di intervenire con convinzione a nome mio e di tutti gli imprenditori calabresi – dichiara Aldo Ferrara Presidente di Unindustria Calabria – in merito al dibattito sulla libertà di stampa di questi giorni, aderendo al documento firmato da alcuni autorevoli giornalisti della nostra regione e da molte testate calabresi».

«Non può essere messo in dubbio – spiega Ferrara – che la libertà di stampa è un vero baluardo di democrazia da difendere e tutelare, perché prezioso è il ruolo dei giornalisti nell’esercitare il loro compito di inchiesta e denuncia con una corretta e veritiera informazione nei confronti dei cittadini. È di tutta evidenza che, pur nel pieno rispetto dei diritti di tutti, senza ledere alcun diritto costituzionalmente garantito, l’informazione trasparente è un valore da portare avanti senza condizionamento alcuno».

«La libertà d’informazione e del lavoro giornalistico – conclude Ferrara – ha necessità di una rigorosa tutela, anche legislativa, ma nello stesso tempo le notizie, come insegnano la deontologia e l’etica, devono essere ponderate con un’adeguata verifica.