Lamezia, estorsione a una tabaccheria. Il “pizzo” pagato con sigarette e “Gratta e vinci”

LAMEZIA TERME I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Lamezia Terme, su conforme richiesta della Procura della Repubblica guidata dal procuratore Salvatore Curcio, nei confronti di un 38enne lametino ritenuto gravemente indiziato del delitto di estorsione nei confronti del proprietario di una tabaccheria di Lamezia. La misura cautelare trae origine da un’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme e condotta dai militari che, dopo la denuncia presentata dalle vittime, hanno acquisito rilevanti evidenze investigative valutate in termini di gravità indiziaria di colpevolezza, riuscendo a documentare -attraverso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza del circuito cittadino e dell’esercizio commerciale – le cessioni di denaro e altre utilità che la vittima sarebbe stata costretta a consegnare dietro minacce e comportamenti prevaricatori. Nello specifico, somme di denaro, stecche di sigarette e biglietti della lotteria “Gratta e vinci” per un danno complessivo di circa 20mila euro. Il soggetto è stato arrestato e tradotto nel carcere di Catanzaro a disposizione dell’Autorità giudiziaria.