Tragico scontro sulla statale 106: un morto e un ferito a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA Tragico incidente sulla Statale 106 nel territorio comunale di Reggio Calabria. Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro che ha coinvolto 5 veicoli: nell’impatto una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita. La strada statale “Jonica” è provvisoriamente chiusa al traffico – in entrambe le direzioni – in prossimità del km 0,450, nel territorio comunale di Reggio Calabria. Al momento il traffico viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto.

Il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e del 118 sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.