Cosenza, il Presidente del Consiglio visita il Comando Provinciale dei Carabinieri

COSENZA Il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca ha incontrato questa mattina, nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, il Colonnello Agatino Saverio Spoto, Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri. Si è trattato di un incontro istituzionale molto cordiale e nel corso del quale il Presidente del Consiglio comunale Mazzuca ha manifestato al Colonnello Spoto la sua gratitudine per l’importante ruolo svolto dall’Arma dei Carabinieri a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità. Diversi i temi affrontati, inclusa la preoccupazione per il conflitto russo-ucraino che tiene in apprensione il mondo intero. L’incontro di oggi è stato utile a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra l’istituzione Comune e l’Arma dei Carabinieri, nel solco di una sinergia sempre viva e proficua, ma che è importante ribadire e riaffermare per affrontare compiutamente e risolvere le diverse problematiche presenti sul territorio e che affliggono la comunità. Il Presidente Mazzuca e il Colonnello Spoto si sono salutati con l’intento di mantenere sempre alto l’impegno al servizio dei cittadini, in uno sforzo proteso a diffondere la cultura del rispetto e della salvaguardia dei diritti, contro ogni forma di sopruso e violazione.