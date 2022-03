Incidente aereo a Cassano, archiviato il fascicolo sulla morte dei due piloti

CASTROVILLARI Viaggiavano su un ultraleggero, partito dall’aeroporto di Vercelli per un tour su più tappe, schiantatosi al suolo poco dopo il decollo in Contrada Murata a Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza (leggi qui). A distanza di quasi due anni dalla tragedia che costò la vita a due piloti vercellesi, Tonino Greppi e Roberto Savio, il caso viene archiviato. Non ci furono responsabilità del pilota e neanche malfunzionamenti dell’aereo. Il fascicolo aperto dalla procura di Castrovillari sull’incidente del 26 agosto 2020 è stato archiviato su richiesta dalla stessa procura calabrese e il tribunale non si è opposto.

L’incidente

Greppi e Savio erano partiti alla fine di agosto per un viaggio a bordo di un Aviamilano P19 di proprietà dell’aeroclub vercellese; una volta partiti dall’aviosuperficie Sibari Fly, dopo aver fatto rifornimento di carburante, il loro velivolo aveva perso quota impattando sul suolo e prendendo immediatamente fuoco. (f.b.)