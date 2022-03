“Donare alla città un defibrillatore”, domenica la cerimonia di installazione a Cosenza

COSENZA «Partite iva e associazioni donano un defibrillatore alla città, domenica 6 marzo la cerimonia di installazione del dispositivo “Donare alla città un defibrillatore automatico“. E’ stato questo l’obiettivo raggiunto da un gruppo di commercianti – si legge in una nota – insieme a degli studi professionali e associazioni localizzati nelle aree urbane di viale Trieste, corso Umberto e traverse limitrofe. Un’iniziativa lodevole, alla quale hanno lavorato per mesi e che è terminata con l’acquisto e la donazione del prezioso strumento per tutelare la salute pubblica. Un gesto importante da parte di questi cittadini che sarà incorniciato da un momento altrettanto solenne che sarà la cerimonia di inaugurazione del dispositivo. La cittadinanza, – conclude la nota – è invitata a partecipare all’appuntamento in programma per domenica 6 marzo, alle 10, in viale Trieste e vedrà anche la partecipazione dell’Amministrazione di Cosenza e di personalità religiose».