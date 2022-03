Incidente sulla 106, effettuata l’autopsia sul 37enne rossanese morto domenica scorsa

il fatto

CASTROVILLARI E’ stato effettuato ieri pomeriggio l’esame autoptico sul corpo di Lorenzo Monaco, il 37enne rossanese deceduto in seguito all’incidente stradale verificatosi nella serata di domenica scorsa 27 febbraio lungo la statale 106 jonica, nel territorio di Corigliano-Rossano. Lo riferisce una nota. Nella mattinata di ieri – prosegue la nota – la Procura della Repubblica di Castrovillari, che ha aperto un fascicolo sull’accaduto, ha conferito l’incarico per l’autopsia al dottor Walter Caruso, specialista di anatomia patologica, fissando in 60 giorni il termine per il deposito della consulenza. Il conferimento dell’incarico è avvenuto alla presenza delle parti, tra cui l’avvocato Francesco Nicoletti, nominato dai familiari della vittima. Nella giornata di domani la Procura procederà a conferire l’incarico all’ingegner Fausto Carelli Basile per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.