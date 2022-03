Vibo “guadagna” un senatore. De Angelis a Palazzo Madama al posto di Minasi

istituzioni

VIBO VALENTIA Un po' inaspettatamente Vibo guadagna un senatore. Si era candidato alle politiche del 2018 risultando il primo dei non eletti. Ora si presenta per Fausto De Angelis la possibilità di entrare in Senato al posto di Tilde Minasi che avrebbe deciso, secondo quanto confermano fonti della Lega, di restare in Calabria come assessore regionale esterno. De Angelis, imprenditore, siederà tra gli scranni della Lega con la quale alle Politiche 2018 si era candidato nel collegio plurinominale, risultando primo dei non eletti. De Angelis è tornato nella Lega dopo un passaggio in Fratelli d'Italia.