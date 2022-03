Fimaa Cosenza, Bellotti è il nuovo presidente

L’elezione

COSENZA L’Assemblea dei soci Confcommercio della provincia di Cosenza operanti nel settore dell’intermediazione immobiliare, merceologica, creditizia, finanziaria e in servizi vari ha eletto oggi i nuovi vertici della Fimaa provinciale. Alla presidenza è stato eletto Gennaro Bellotti, titolare di una nota agenzia immobiliare di Rende.

Con lui l’assemblea ha provveduto a rinnovare anche il consiglio direttivo composto da Andrea Bruno, Antonio De Marco, Maurizio Fatuzzo, Simona Gallo, Danilo Mazzei, Antonio Perrone e Pasquale Tricoci.

Le congratulazioni al neo eletto Presidente sono arrivate in primis dal presidente di Confcommercio Cosenza Klaus Algieri e dal direttore Maria Santagada.

Grato del riconoscimento ricevuto, il presidente Fimaa Cosenza, Bellotti ha dichiarato: «Ci aspettano tante sfide da affrontare. Il nostro in questi ultimi anni è un settore che è cambiato tantissimo, per questo l’aggiornamento e la formazione rappresentano due capisaldi del quinquennio che ci attende. Punteremo soprattutto a creare un gruppo altamente qualificato, che faccia della professionalità e dei sani principi i suoi punti fermi. Ringrazio il presidente Algieri e la direttrice Santagada per il supporto e i membri dell’assemblea per avermi voluto alla guida di Fimaa».