«Calabria in prima fila per superare gap occupazionale e retributivo tra donne e uomini»

la legge

REGGIO CALABRIA Approvata all’unanimità – con la sola astensione del consigliere Ferdinando Laghi – la legge regionale numero 43/12, «una pietra miliare su cui la Regione getterà le basi per il pieno riconoscimento del ruolo delle donne, soggetti nelle Istituzioni, nel mondo del lavoro». Così recita la rubrica della “legge-quadro” in materia di parità di genere voluta dalla vicepresidente regionale Princi e presentata nella sala commissioni di Palazzo Campanella a margine della seduta dell’assemblea legislativa di questo 8 marzo, non una data qualunque. Un incontro al quale hanno preso parte le consigliere di centrodestra Gentile, Fedele, Straface e Minasi oltre alla stessa Princi e al presidente del consiglio Mancuso.

«Il livello di democrazia di un Paese si manifesta in base al ruolo ricoperto dalle donne nella vita del lavoro, sociale e delle Istituzioni», ha detto la delegata della Cittadella nel presentare il testo approvato. Undici articoli con emendamenti presentati dalle opposizioni che saranno ulteriormente discussi all’interno dei successivi tavoli tecnici». Tra le linee guida della legge che mira a riconoscere appieno la parità di genere «in tutte le sue declinazioni» ci sono l’occupazione femminile e la volontà di «colmare il gap retributivo tra uomini e donne», sia nel settore pubblico che in quello privato, come descrivono i primi articoli. Questa novità che ha incontrato un’approvazione bipartisan arriva nel momento in cui «è stato approvato un finanziamento di 5 milioni per l’imprenditoria femminile e altri fondi saranno stanziati a riguardo». La legge non reca solo le linee guida intorno al trattamento retributivo, ma va a concentrarsi anche sugli aspetti più fattivi ed empirici della vita lavorativa. Esempio ne è l’articolo 4 che «promuove il contrasto alle molestie sul luogo di lavoro». Previste ulteriori linee sul reinserimento lavorativo delle donne disoccupate – particolarmente colpite dalla crisi indotta dalla pandemia – e prevede la creazione dello “Spazio Donna” all’interno dei centri per l’impiego. Ogni articolo componente il testo dovrà dunque essere sviluppato e si attendono a questo punto i passaggi successivi. Assenti al tavolo il presidente Roberto Occhiuto, impegnato in un altro incontro istituzionale, e il capo dell’opposizione in consiglio Amalia Bruni.

«La Calabria si dota di uno strumento importante»

«La Calabria si dota di uno strumento normativo per superare un gap che la vedeva tra le ultime regioni in Europa in termini di occupazione delle donne – dice Princi –. Attraverso questa legge vogliamo andare a premiare quelle aziende che assumono donne e contribuiscono ad azzerare questo divario. Il lavoro diviene così presupposto della libertà, determinazione e indipendenza economica della donna». Il presidente Mancuso, dal canto suo, apre i lavori augurando buon otto marzo a tutte le giornaliste, «specie quelle impegnate nei luoghi del conflitto» russo-ucraino.

«Ho preferito mettere all’Ordine del giorno solo questa legge – commenta – per certificare l’attenzione su questo testo». Si parla di aiuto economico alle imprese anche se «bisognerà trovare la copertura economica». «Bisognerà vedere se coi fondi strutturali si potrà fare una simile operazione», conclude Mancuso. (f.d.)