Filadelfia in soccorso al popolo ucraino. Bartucca: «Pronti ad accoglierli»

Emergenza umanitaria

FILADELFIA «Il Comune di Filadelfia aderisce al sistema di accoglienza straordinaria attivato dalla Regione Calabria e per tale scopo, ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse al fine di rinvenire immobili da destinare all’accoglienza dei profughi Ucraini». È quanto afferma la sindaca di Filadelfia Anna Bartucca che aggiunge: «La Regione Calabria ha, infatti, posto in essere una iniziativa concreta, per contribuire a far fronte alle spese di accoglienza da parte dei Comuni che accolgono nei propri territori donne e bambini che si trovano costrette a lasciare le proprie case».

«Il Presidente Occhiuto – sottolinea la prima cittadina – con i provvedimenti adottati ha dimostrato come la Calabria, nonostante le problematiche che si trova ad affrontare può essere solidale con chi ne ha bisogno ed in particolare con chi scappa dalla guerra. Il comune di Filadelfia vuole essere vicino alle persone che si trovano costrette ad abbandonare le proprie case non solo con aiuti inviati nel territorio Ucraino».

«Infatti ha attivato, per il tramite della protezione civile ed in particolare della società Augustus – spiega Bartucca – un punto di raccolta generi di prima necessità e medicinali, ma, soprattutto, accogliendo nel proprio territorio donne e bambini che scappano dalla guerra». «E non casualmente in questa giornata dell’otto marzo di festa e di lotta per l’emancipazione femminile – conclude la sindaca – il nostro pensiero non può non andare alle centinaia di migliaia di donne che stanno vivendo una tragedia immane e a cui vogliamo tendere il nostro concreto aiuto».