L’incontro

CATANZARO Il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, ha incontrato nel pomeriggio di ieri la delegazione economica del Consolato generale degli Stati Uniti d’America a Napoli composta dal capo sezione Affari Politici, Economici e Commerciali, Charles A. Lobdell, e dal consigliere economico commerciale, Giuseppe Palmieri.

Presenti all’incontro anche Paolo Zagami, presidente onorario della Camera di Commercio americana in Italia, e Dario Lamanna, direttore di Unindustria Calabria.

Un’occasione, questa, per promuovere un proficuo rapporto di collaborazione nei settori che l’economia calabrese offre: dal turismo, all’information and communication technologies, dalle costruzioni al food & beverage e nelle principali filiere industriali.

«La possibilità di incontrare la delegazione economica del Consolato Generale Americano – ha dichiarato il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara – si inserisce alla perfezione nel quadro delle azioni di diplomazia economico-imprenditoriale che, come industriali, sentiamo il dovere di intraprendere, per dare un impulso internazionale al mondo produttivo calabrese, azioni che, ora più che mai, troveranno terreno fertile in vista delle cospicue risorse finanziarie che interesseranno i diversi settori e che, inevitabilmente, segneranno una forte azione di rilancio e di sviluppo. Certamente interessante – continua Ferrara – l’autorevole interlocuzione avviata, in quanto si configura un ottimo punto di partenza per intraprendere azioni concrete tese a sviluppare con gli States una politica imprenditoriale che si riveli efficace in termini di attrazione di investimenti e scambi commerciali».

L’incontro conferma l’obiettivo del Consolato Generale degli Stati Uniti di approfondire la conoscenza della Calabria per creare nuove opportunità soprattutto nei settori economico e commerciale.