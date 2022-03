Escalation incendiario a Corigliano Rossano, altre due auto in fiamme

Il caso

CORIGLIANO ROSSANO Ancora mezzi in fiamme a Corigliano Rossano. Quasi in contemporanea le fiamme hanno avvolto due auto in due zone distinte del territorio coriglianese.

Un primo veicolo è stato distrutto dal fuoco in contrada Ralla, alla periferia dello scalo e a distanza di poco tempo, poco prima delle 23, un secondo è andato in fiamme a Schiavonea. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di viale dei Normanni.

Continua, insomma, l’escalation dei fenomeni del genere in città quasi a cadenza giornaliera. E nonostante i vigili del fuoco non abbiano rinvenuto in zona inneschi che possano far indurre al dolo, non lo si esclude. Sul caso indagano le forze dell’ordine. Con questi due mezzi in fiamme sale a 18 la conta dei fenomeni simili registrati a Corigliano Rossano dall’inizio dell’anno. (lu.la.)