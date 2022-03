Elezioni Rsu, «presenza capillare della Uil Fpl su tutto il territorio calabrese»

la nota

CATANZARO «Dal 5 al 7 Aprile si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle Rsu (Rappresentanze Sindacali Unitarie) in cui ogni realtà lavorativa, dagli enti locali a quelli sanitari, sarà impegnata a designare i propri rappresentanti sindacali. L’importanza di queste figure è fondamentale in quanto costituiscono l’avamposto per la garanzia e la difesa del lavoro e dei diritti dei lavoratori». “La Uil Fpl è fortemente impegnata in questo percorso – afferma il Segretario regionale Elio Bartoletti – dal Pollino allo Stretto, passando da Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e i territori di Crotone e Reggio Calabria, la nostra Organizzazione sindacale, in ogni ente che riguardi il settore pubblico, sta lavorando per sostenere le candidature dei lavoratori tra le fila della Uil”. “Rispetto alle scorse elezioni Rsu avvenute nel 2018 – precisa il Segretario regionale – si registra un notevole aumento dei lavoratori che hanno spontaneamente offerto la propria candidatura con la nostra compagine sindacale”. Le prossime consultazioni elettorali avvengono dopo un periodo molto difficile, infatti “dopo una lunga fase di emergenza, in cui si è deciso lo slittamento delle elezioni ad oggi – ricorda Elio Bartoletti – dovuto alla pandemia da Covid che ci ha visti e ci vede impegnati sul fronte della sicurezza ed il supporto dei lavoratori – continua il Segretario – affrontiamo queste competizioni elettorali in un clima storico di forti preoccupazioni dovute al conflitto in atto sul territorio europeo”. A tal proposito facciamo presente che la Uil Fpl impegnata nell’azione di aiuto umanitario a favore della popolazione ucraina, in collaborazione con realtà associative, attraverso la raccolta di materiale sanitario e viveri. “La Uil Fpl – conclude Bartoletti – si presenta con candidati armati di forte spirito di iniziativa, pronti ad affrontare i cambiamenti che stanno avvenendo in particolare nella nostra realtà regionale, per i quali riteniamo che il mondo del lavoro possa contribuire in modo proficuo”. La Uil Fpl Calabria augura ai lavoratori candidati nelle proprie liste un buon lavoro e che insieme si possano raggiungere sempre maggiori traguardi per il bene di tutta la comunità calabrese».