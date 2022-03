«Afflitto non ha ruoli di vertice nell’Asp». Bocciato il ricorso contro il consigliere M5S

la decisione

CATANZARO Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 14 marzo 2022, ha rigettato il ricorso presentato da Alessia Bausone, prima dei non eletti nella lista del M5S per la circoscrizione Centro, con il consigliere regionale Francesco Afllitto (M5S). «Con una operazione verità – si legge in una nota diffusa da Afflitto – il Tribunale, basandosi sull’Atto aziendale istitutivo dell’Asp di Crotone, sul contratto collettivo nazionale di lavoro e sullo stesso contratto di lavoro di Afflitto, ha respinto nel merito tutte le infondate censure contenute nel ricorso». In particolare, il Tribunale «ha escluso il carattere verticistico (che sarebbe stato causa di ineleggibilità, ndr) del ruolo del dottor Afflitto in seno all’Asp di Crotone chiarendo anche il ruolo di Alta specializzazione in medicina nescrocopica quale incarico professionale e non gestionale». Afflitto, nel dare notizia dell’esito, ringrazia gli avvocati Antonio Amato ed Eugenio Vitale.

La sentenza: «Afflitto non riveste alcun ruolo apicale nell’Asp di Crotone»

Per il tribunale, «tanto la natura dell’incarico quanto il concreto atteggiarsi delle mansioni svolte dal resistente escludono che esso possa implicare l’esercizio di funzioni direzionali, nonché di rappresentanza, organizzazione e coordinamento del personale».

«È documentale – si legge in sentenza – che il dott. Afflitto non riveste alcun ruolo apicale all’interno dell’Asp di Crotone, come risulta anche dalla attestazione sottoscritta dal Direttore del Dipartimento Dr. Domenico Tedesco e dalla dichiarazione sottoscritta dal Dr. Raffaele Gangale (responsabile del servizio di medicina legale), nonché dalle richieste di ferie relative all’anno 2021 sottoscritte congiuntamente dal responsabile del servizio di Medicina legale Dr. Gangale e dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dr. Domenico Tedesco». Bausone è stata condannata, inoltre, al pagamento in favore di Afflitto delle spese di lite del giudizio, liquidate in 10.343 euro. (redazione@corrierecal.it)