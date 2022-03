Barbuto ad Occhiuto: «Intervenga sulla tratta aerea Crotone-Norimberga»

L’appello

CROTONE «Apprendo con piacere del ripristino del volo ITA Airways Reggio Calabria/Milano che sarebbe frutto di un impegno in tal senso, mantenuto da parte del presidente Occhiuto». È quanto afferma in una nota la deputata del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti Elisabetta Barbuto che aggiunge: «Mi aspetto, però, ora che il nostro presidente intervenga, in maniera analoga, con la Ryanair perché il volo per Norimberga che, attualmente, nella nuova programmazione della compagnia risulta essere in partenza da Lamezia Terme, ritorni a decollare da Crotone, così come avveniva prima della pandemia».