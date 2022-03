Cassano allo Ionio, parte la campagna di demolizione di 52 stabili abusivi – FOTO

abusivismo

CASSANO ALLO IONIO «L’amministrazione comunale, di fronte a situazioni di illegalità, non può e non vuole essere omissiva. Agirà, pertanto, imperterrita nell’azione di demolizione e di riqualificazione dei luoghi oggetto di abuso». Così il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso, ha annunciato la campagna di demolizione di 52 immobili abusivi già censiti ed individuati nel 2019 con una delibera dell’allora commissione prefettizia che in quel periodo reggeva le sorti dell’amministrazione comunale.

I lavori di demolizione sono partiti da Doria, frazione più a valle del territorio comunale, alla presenza dello stesso primo cittadino, delle forze dell’ordine e del capitano del comando dei carabinieri di Cassano, Michele Ornelli. Altri stabili saranno poi abbattuti anche a Sibari e Lauropoli.

«Vogliamo ripristinare la legalità su tutto il territorio – spiega al Corriere della Calabria Gianni Papasso – e dare l’esempio. Queste azioni servono a scoraggiare l’abusivismo. L’estate scorsa siamo intervenuti anche a Marina di Sibari per il recupero di aree pubbliche recintate da privati. Perseguiteremo senza indugi l’obiettivo legalità».

Alcune case abusive finite nella lista delle demolizioni, sono al momento abitate. La demolizione di queste abitazioni è prevista nelle prossime settimane. (lu.la.)