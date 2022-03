Serie B, il Crotone spera. Pari beffa per il Cosenza

i risultati

LAMEZIA TERME Torna in campo la Serie B con i match validi per la 30esima giornata di campionato. E dopo due sconfitte consecutive, il Cosenza torna a far punti nel pareggio ottenuto nella sfida contro il Lecce, terminata con il punteggio di 2-2, che lascia comunque l’amaro in bocca. Un pari che sa di beffa, infatti, con i padroni di casa raggiunti dai pugliesi ma solo 95’ con il gol di Blin. Ad aprire il match era stato proprio il Lecce dopo soli 2 minuti, con il gol vantaggio di Coda. Al ’44 il Cosenza trova il pari con Larrivey e il sorpasso al 52’ con Millico.

Crotone e Reggina

Torna a sperare nella salvezza, invece, il Crotone, salito a quota 19 punti dopo la vittoria ottenuta per 2-0 contro il Frosinone. Un gol per tempo: al 15’ vantaggio di Maric, al 48’ il 2 a 0 di Golemic. Solo un 0-0, infine, per la Reggina fuori casa contro il Cittadella.