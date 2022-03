Belvedere, delitto Rodrigues. La Cassazione conferma la condanna a 30 anni per Carrozzino

la sentenza

BELVEDERE La Corte di Cassazione ha confermato la pena decisa in Appello per Sergio Carrozzino, ritenuto l’autore dell’assassinio di Silvana Rodrigues, 33enne di origini brasiliane uccisa a Belvedere Marittimo nel dicembre del 2015. Carrozzino era stato condannato a 30 anni di reclusione dalla Corte d’Assise d’Appello del tribunale di Catanzaro. Questa mattina è arrivata la decisione degli Ermellini. Nel processo si erano costituite parte civile_ l’Amministrazione comunale di Belvedere rappresentata dall’avvocato Egidio Rogati, la famiglia Rodrigues rappresentata dall’avvocato Luigi Malomo e il Centro antiviolenza (avvocato Marina Pasqua).

Il delitto

Sergio Carrozzino, di 50 anni, avrebbe strangolato e bruciato Silvana Rodrigues, dando alle fiamme la macchina dove si trovava la vittima. La donna, come è stato ricostruito nel corso delle indagini e poi ribadito in udienza, poco prima di essere assassinata aveva fatto la spesa in un supermercato della città tirrenica in provincia di Cosenza. Per chiudere il cerchio delle indagini, sono risultate fondamentali i filmati acquisiti dalle telecamere del circuito di sorveglianza e la testimonianza di un autista degli autobus che di solito sostano proprio nello spiazzale del supermercato. (f.b.)