Missione umanitaria “Favara for Ukraine” a Lamezia

Solidarietà

LAMEZIA TERME È stato deciso dove verranno ospitati i profughi ucraini che sono sul pullman della missione umanitaria “Favara for Ukraine”, che è giunto a Lamezia Terme. Florinda Saieva, la mamma della sedicenne Carla Bartoli che ha pensato e portato a termine la raccolta fondi per aiutare e soccorrere donne e bambini in fuga dalla guerra, è in continuo contatto con il marito Andrea e con quanti si sono occupati di trovare le necessarie sistemazioni.

Diciotto dei 57 profughi andranno a Favara, da dove è partito e dove arriverà l’autobus, e saranno accolti in appartamenti privati e al convento dei frati minori Sant’Antonio, 4 andranno dai familiari a Riesi (Cl), 15 in una associazione di San Cataldo, due ad Aragona, 8 nel quartiere agrigentino di Cannatello e 10 a Bivona dove dell’ospitalità, grazie ad una coop onlus, si occuperà il Comune di Bivona.

Ad attendere l’arrivo dei profughi, a Favara, ci sarà anche Carla che è rientrata da Parigi dove frequenta una scuola internazionale.