Antonio Vaglica di Mirto Crosia conquista il primo posto a Italia’s Got Talent – VIDEO

MIRTO CROSIA Entra in gioco direttamente nella puntata finale di Italia’s Got Talent e vince il programma cantando il pezzo “I have nothing” di Whitney Houston. Antonio Vaglica è il 18enne di talento, originario di Mirto Crosia, nel Cosentino, che è arrivato al primo posto del talent sbaragliando gli avversari, Vaglica si è qualificato proprio nella serata di ieri grazie al Golden buzzer (che dà l’accesso direttamente in finale). Era già apparso in tv a Sanremo young nel 2019 e questa volta la sua voce e la sua personalità hanno lasciato il segno, conquistando tutti i giudici dello show: Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio di Elio delle Storie Tese. «Mi ero abbandonato a un entusiasmo che di solito non mi è solito, ma confermo. Anzi: è aumentato» ha detto uno di loro a commento dell’esibizione.