La Regione verso l’acquisto delle Terme Luigiane – VIDEO

CATANZARO La Regione è interessata ad acquisire il pacchetto azionario della società che gestisce le Terme Luigiane. Lo conferma in un video pubblicato sui social Roberto Occhiuto: «Da mesi mi sto occupando delle terme. Ho parlato con dipendenti, sindaci e principali azionisti e ho detto a Fincalabra di fare una valutazione e intavolare una trattativa. Vorrei che il mio governo facesse un grande investimento su tutto il settore termale. Speriamo che si siano importanti novità perché la stagione termale è alle porte e vorrei che potesse iniziare nel migliore dei modi». La Finanziaria regionale potrebbe essere utilizzata per acquisire ­ in toto o in maggioranza ­Sateca per uscrie da una crisi che dura da anni. L’idea, in realtà, sarebbe quella di costituire un’unica società che possa gestire tutti gli stabilimenti termali calabresi per armonizzare la gestione e puntare sul settore per attirare flussi turistici, specie dall’estero, come previsto nei piani approvati di recente dalla Cittadella regionale. La società, secondo quanto appreso, è stata valutata tra 10 e 14,6 milioni.