Crolla una parete di una casa a Fuscaldo, 63enne in prognosi riservata

L’incidente

FUSCALDO Incidente sul lavoro a Fuscaldo. Un uomo di 63 anni è rimasto schiacciato dal crollo di una parente dell’edificio in cui stava effettuando dei lavori di manutenzione e versa in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica nel centro storico della cittadina del Tirreno cosentino. Immediati i soccorsi sul luogo, l’uomo è stato estratto dalle macerie da una squadra dei vigili del fuoco sopraggiunti sul posto dal distaccamento di Paola. L’uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 di Amantea, ma viste le condizioni gravi è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Cosenza dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Paola che hanno avviato le prime indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo. (redazione@corrierecal.it)