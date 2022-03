Frana a Nocera Terinese, in programma oggi il sopralluogo per la nuova emergenza

il caso

NOCERA TERINESE Dopo lo smottamento che ha provocato la chiusura dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria (leggi qui https://www.corrieredellacalabria.it/2022/03/26/continuano-le-perdite-nella-rete-idrica-a-nocera-autostrada-ancora-a-rischio-foto/), il commissario di Nocera Terinese Micucci ha convocato per oggi alle ore 10 un sopralluogo sul luogo della frana, sopralluogo congiunto con Regione, Anas, Prefettura di Catanzaro per fare il punto della situazione. Il contesto di rischio persiste, le perdite nell’acquedotto comunale continuano. Il sopralluogo servirà a fare un monitoraggio approfondito sulla rete comunale, per la quale alcuni tecnici ipotizzano la necessità di un restyling completo, che la metta al riparo da nuove rotture ed eviti guai peggiori al viadotto dell’A2 che insiste nella zona e che nei giorni scorsi è stato chiuso dopo il deterioramento dell’asfalto. Di sicuro ci sono due elementi: una frana che ha messo a rischio la tenuta dell’asfalto in autostrada e una serie di rotture nella rete idrica comunale. Gli esperti chiariranno, alla luce della gravità dell’accaduto, quale sia l’effetto e quale la causa in una storia che ha provocato e provoca disagi ai cittadini: quelli che percorrono l’A2 e quelli, a Nocera, rimasti senz’acqua. Un evento, quello che si è verificato nei giorni scorsi, le cui ripercussioni e i cui danni sono ancora da quantificare.