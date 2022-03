«Anche i porti di Paola e Diamante tra le opere strategiche». Ecco l’elenco dei lavori finanziati

i finanziamenti

CATANZARO «I porti di Paola e Diamante sono entrati tra i progetti strategici dell’Fsc (Fondo per lo sviluppo e la coesione, ndr), ora è ufficiale con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale». In una diretta Facebook l’assessore regionale al Turismo e alle Attività produttive Fausto Orsomarso annuncia la lieta novella, che si estende a tanti altri progetti strategici in diversi comuni della Calabria. «Avevamo scelto di puntare su opere strategiche fondamentali per attrarre nuovi flussi turistici offrendo maggiori servizi – dice Orsomarso – anziché disperdere in mille rivoli finanziamenti che, in passato, non hanno mai lasciato traccia». I fondi stanziati per la Calabria coprono decine di interventi. Moltissimi riguardano l’efficientamento delle reti idriche comunali e dei sistemi depurativi e fognari di molte amministrazioni. Così come la realizzazione di interventi decisivi (e molto attesi) per la viabilità. Due tra i progetti più significativi dal punto di vista economico riguardano proprio il porto turistico di Paola (per il quale sono stanziati più di 20 milioni di euro) e i «lavori di ristrutturazione e completamento del molo ricovero natanti da diporto del Comune di Diamante», per il quale la cifra sfiora i 6 milioni di euro. Tra i lavori ci sono anche anche la realizzazione della bretella viaria di raccordo tra la stazione ferroviari di Quattromiglia e lo svincolo di Rende (1,9 milioni di euro); la messa in sicurezza della strada comunale Scido-Pedia-Junco (quasi 2 milioni); la realizzazione di un capannone nell’area logistica della Zes di Gioia Tauro (19 milioni di euro); la realizzazione di un nuovo collegamento viario e ammodernamento del tratto esistente per il miglioramento dell’accessibilità al Comune di Vaccazzo Albanese (4,5 milioni).

Tra i possibili finanziamenti sostitutivi figurano, tra gli altri, interventi per la difesa costiera e la ricostruzione del litorale a Cetraro, nell’area del porto, e Sangineto (1,2 milioni); lavori di messa in sicurezza del centro storico e della rupe di Tropea (5,8 milioni) e la realizzazione del sistema di collegamento tra Catanzaro città e Germaneto (10 milioni).

«Ora – continua Orsomarso – la palla passa ai Comuni a cui garantiremo il massimo sostegno tecnico della Regione». Poi si toglie un sassolino dalla scarpa: «Ci auguriamo che stasera siano contenti come noi anche quelli che raccontavano il contrario: li vorremmo avere in prima fila nelle conferenze stampa che faremo a breve sui territori perché c’è sempre tempo per gioire e condividere i risultati di un importante lavoro istituzionale». (redazione@corrierecal.it)