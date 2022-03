Cariati, Greco: «L’edilizia pubblica residenziale sarà riqualificata»

la misura

CARIATI «Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica. I 12 alloggi di proprietà comunale, dislocati nel perimetro della cittadella fortificata bizantina, saranno interessati da interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici. Per un importo pari a 964 mila euro, Cariati è stata ammessa nella graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento». È quanto fanno sapere il sindaco Filomena Greco e l’assessore alle opere pubbliche Fiorenzo Bevacqua, informando che l’ente si adopererà ora per tutte le procedure necessarie all’assunzione di un tecnico così come previsto nell’ambito dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Inserito tra le misure urgenti relative al fondo complementare di quest’ultimo, il programma si rivolge esclusivamente all’edilizia residenziale pubblica che risponde alle necessità abitative delle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate dal mercato immobiliare ed è finalizzato ad intervenire sul patrimonio con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica, la resilienza e la sicurezza sismica, i livelli di qualità ambientali e la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici. Anche gli alloggi di proprietà dell’ATERP ubicati nel territorio di Cariati sono stati inseriti nel piano degli interventi definitivi della Regione Calabria.