Amministrative Catanzaro, anche Francesco Di Lieto candidato a sindaco

CATANZARO «Siamo lieti di annunciare il nostro candidato a Sindaco per le prossime elezioni comunali della Città Capoluogo di Regione. Il nostro progetto comune, improntato sulla costruzione di un polo alternativo a quelli esistenti, sarà rappresentato da Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale Codacons, che si è sempre contraddistinto per il suo grande impegno sociale e civile a Catanzaro e non solo». Ad annunciarlo in una nota sono i gruppi politici di “Calabria Resistente e Solidale”, Rifondazione Comunista di Catanzaro e Potere al Popolo Catanzaro. «Questa nostra Città – si legge ancora – ha bisogno di uno scossone, di un’alternativa ai blocchi di potere politico ed economico che impediscono ogni tipo di vero cambiamento. È ora di dire basta al gattopardismo! C’è bisogno di ricostruire insieme Catanzaro e di riportarla sulla strada dello sviluppo sociale, economico e culturale, dando voce ai quartieri e ai ceti sociali più deboli. Non c’è più tempo da perdere e per questo Francesco Di Lieto presenterà la propria candidatura a Sindaco e le linee programmatiche di questo nostro progetto in una conferenza stampa convocata per Martedì 5 Aprile alle ore 11:00 presso la Sala della Giunta della Provincia di Catanzaro. Invitiamo la popolazione e gli organi di informazione a partecipare».