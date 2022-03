Ecco il Por Calabria: oltre 3 miliardi per una regione più moderna e a misura di giovane – SCARICA IL PIANO

dalla cittadella

CATANZARO Una Calabria più competitiva, più inclusiva, più green, più connessa non sono sul piano infrastrutturale, più vicina ai cittadini e soprattutto più vicina ai giovani. Sono queste alcune delle priorità che la Giunta regionale ha indicato nel nuovo Por 2021-2027, la nuova programmazione dei fondi europei approvata nell’ultima seduta dell’esecutivo calabrese su proposta dello stesso governatore Occhiuto. In totale, l’ammontare delle risorse a disposizione per la Calabria superano i 3 miliardi di euro, per la precisione 3,17 miliardi con riferimento al Fesr e 700 milioni del Fondo sociale europeo. Il Por e documenti allegati possono essere scaricati alla fine di questo servizio.

La strategia della Regione Calabria

«Il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 – scrive la Regione – deve tener conto del quadro socio-economico calabrese, notoriamente caratterizzato da debolezze che frenano lo sviluppo e che rischiano di compromettere la ripresa e accentuare le diseguaglianze con le altre regioni. Per recuperare tale divario e scongiurarne l’incremento, la strategia del programma regionale 2021-2027 è stata delineata nell’ottica di valutare le potenzialità della Calabria e intervenire sui limiti rispetto ai futuri scenari competitivi, partendo dal posizionamento attuale della regione e definendo i percorsi che potranno essere seguiti nei prossimi anni per riqualificare tale posizionamento…. La programmazione delle strategie e degli interventi per l’utilizzo delle risorse europee 21-27 considera in maniera integrata le sfide globali fissate dagli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile considerate strategiche per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e assicurare prosperità a tutti gli individui entro il 2030. Far ripartire lo sviluppo significa promuovere un percorso di trasformazione economica e perseguire un modello di sostenibilità competitiva investendo in maniera selettiva sulle persone, sulle imprese e sulle risorse naturali e infrastrutturali, in linea con i modelli del Green Deal europeo, con il Pilastro europeo per i Diritti sociali e con le sfide identificate nel quadro delle Raccomandazioni specifiche all’Italia, nel rispetto dell’Accordo di Partenariato e in sinergia e complementarità con i programmi nazionali e il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)». Secondo la Regione Calabria «per una maggiore efficienza attuativa degli investimenti diventa strategico il rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture tecniche e amministrative coinvolte nel processo di programmazione, gestione e attuazione degli interventi. Nel programma regionale 2021- 2027 vengono estesi gli interventi di capacity building, in modo coordinato e sinergico, ai soggetti coinvolti nella gestione delle politiche pubbliche (organismi intermedi, amministrazioni locali, destinatari, imprese, parti sociali e organizzazioni della società civile,). Questa radicale riorganizzazione della struttura del programma, che non vedrà più un unico asse gestito centralmente dalla Regione ma una nuova impostazione a mosaico, dettagliato nell’ambito del Piano di rigenerazione amministrativa, in cui per ciascun ambito tematico sono previste risorse che accompagneranno il processo di attuazione sul territorio assicurando il rafforzamento, la sensibilizzazione e il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti».

Le priorità della programmazione comunitaria

Il nuovo Por Calabria è declinato in priorità, a loro volta suddivise in obiettivi strateghi con una ripartizione indicativa delle risorse. Le priorità in particolare – si legge nel testo – «Una Calabria più competitiva e intelligente; una Calabria più verde e resiliente, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi; una Calabria più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità locale e regionale; Occupazione, Competenze ed Inclusione Sociale – una Calabria più inclusiva; Giovani – una Calabria più inclusiva per i giovani; una Calabria più vicina ai cittadini». (c. a.)