Socialismo, Claudio Martelli a Cosenza per il ventennale della scomparsa di Giacomo Mancini

il ricordo

COSENZA «Il ricordo che l’anno scorso ci regalò Claudio Martelli in un incontro web fu così intenso, coinvolgente ed emozionante che meritava di essere svolto in presenza ed in una cornice adeguata. Per questo ringraziamo di cuore Claudio per aver accettato con piacere il nostro invito a venire a Cosenza per ricordare Giacomo Mancini a venti anni dalla sua scomparsa». È quanto riferisce in una nota la Fondazione Giacomo Mancini in cui si annuncia la commemorazione di Giacomo Mancini, parlamentare, ministro, segretario nazionale del Psi e infine sindaco di Cosenza, che sarà tenuta da Claudio Martelli, leader socialista, uomo di governo e attualmente direttore dell’Avanti. L’evento è in programma venerdì 8 aprile alle ore 17,30 al Teatro Rendano di Cosenza.