Election day, via libera dal Governo. Si voterà il 12 giugno

La decisione di Palazzo Chigi

ROMA Via libera del Consiglio dei ministri all’«election day». Il 12 giugno si voterà sia per il primo turno delle Comunali sia per i quesiti sulla giustizia. Nelle città sopra il 15 mila abitanti il ballottaggio sarà il 26 giugno.

Ok dal Governo è stato accolto in maniera positiva in particolare per i risparmi previsti dall’accorpamento: si stimano infatti tagli per 200 milioni di euro circa. Inoltre l’accorpamento potrebbe avere effetti anche sull’esito dei referendum. Visto che si confida tra i proponenti di avere maggiori possibilità di superare il quorum del 50%.

I capoluoghi in cui si voterà

Tra i 24 capoluoghi di provincia in cui si voterà, ci sono quattro capoluoghi di Regione: Genova, L’Aquila, Palermo e Catanzaro.

Cinque i quesiti referendari: riforma del Csm, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere delle toghe, custodia cautelare e abolizione della legge Severino.