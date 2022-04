Chiuse le indagini su Ferrero, ex patron della Sampdoria indagato per bancarotta

il caso

PAOLA Chiuse le indagini su Massimo Ferrero, ex patron della Sampdoria che è stato al centro dell’inchiesta della Procura di Paola. Il presidente della squadra ligure era stato arrestato a Milano per reati societari e bancarotta, mentre altre 5 persone erano finite ai domiciliari tra cui la figlia di Ferrero, Vanessa e un nipote, Giorgio, gli indagati erano in tutto nove. Ferrero, in carcere a San Vittore, è poi passato ai domiciliari il 21 dicembre scorso, quando il Riesame di Catanzaro ha accolto la richiesta dei difensori dell’imprenditore. Al momento dunque si sono concluse le indagini sulla vicenda giudiziaria che aveva portato nel mirino degli inquirenti il fallimento di quattro società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico con sede in provincia di Cosenza.

I nomi degli indagati nell’inchiesta

Sono nove le persone coinvolte complessivamente nell’inchiesta della Procura di Paola che ha portato in carcere l’imprenditore: Vanessa Ferrero, 48 anni, figlia di Massimo; Giorgio Ferrero, 41, nipote del presidente; Giovanni Fanelli, 53 anni, di Potenza; Aiello Del Gatto, di Torre Annunziata, 55, residente ad Acquappesa. A questi si aggiungono altri quattro indagati, tutti residenti a Roma: Coppolone Roberto classe 66, Fazioli Cesare classe 57, Sini Laura classe 65 e Carini Paolo classe 44.

L’investimento ad Acquappesa che avrebbe portato al crack dell’azienda

Al centro dell’indagine c’era un investimento di Ferrero in provincia di Cosenza, nel comune di Acquappesa, che avrebbe portato al fallimento dell’azienda. Si tratterebbe di un complicato sistema che avrebbe portato il patron blucerchiato a vedersi contestare i reati di bancarotta e altri reati fiscali. I controlli delle Fiamme Gialle si sono concentrati sullo studio di un commercialista cosentino dove aveva sede una società di Ferrero messa in liquidazione. L’accusa che ha portato all’incriminazione di Ferrero è di aver dirottato fondi appartenenti a questa società per sottrarli ai creditori.

Le società coinvolte nell’inchiesta

Una delle società coinvolte à la “Ellemme group Srl”, azienda che secondo i magistrati si sarebbe accollata complessivamente un debito di oltre un milione e 200mila euro che diverse società del gruppo avevano verso Rai Cinema Spa, «rinunciando così ad incassare i crediti dalla stessa vantati nei confronti di Rai Cinema Spa senza richiedere alcuna controprestazione e senza pattuire interessi-corrispettivi». Una mossa che, si legge nelle carte «cagionava il dissesto della società “Ellemme Group Srl”». Tre sono i capi d’imputazione che ricostruiscono la vicenda. L’amministratore unico della “Ellemme” risulta essere Vanessa Ferrero, ma il presidente della Sampdoria, dice la procura, è l’amministratore di fatto.

Lo stesso Ferrero, sempre secondo le indagini, risulta anche essere stato nel corso degli anni amministratore unico della “Global Media srl”, presidente del Cda di “Mediaport spa” e amministratore unico di “Mediaport Cinemas Srl”, mentre la figlia è stata anche amministratore unico della “Ferrero Cinemas srl”. Per quanto riguarda il primo episodio, la Ellemme si sarebbe accollata un debito complessivo di 806mila euro che la Global Media srl, Mediaport Spa e Ferrero Cinemas avevano nei confronti di Rai Cinema; nel secondo capo di imputazione, il debito che finisce sulle spalle della Ellemme è di quasi 209mila euro (contratto da Mediaport srl e Mediaport Cinema) mentre nel terzo ammonta a oltre 239mila accumulati da Mediaport Cinema e Ferrero Cinemas.