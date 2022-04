Piloti troppo stanchi. In duecento restano a terra a Lamezia

La vicenda

LAMEZIA TERME Circa duecento passeggeri sarebbero rimasti bloccati per diverse ore all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Soltanto in tarda nottata sono stati trasferiti in un hotel della zona in attesa che il loro aeroplano decollasse. Una disavventura che sarebbe legata alla decisione dei piloti del volo diretto a Milano di non effettuare la trasferta per la stanchezza accusata legata alle troppo ore di servizio accumulate. Così il collegamento con il capoluogo meneghino previsto venerdì sera alle 22:40 è stato cancellato. Con inevitabili ripercussioni sugli ignari passeggeri che hanno dovuto trascorrere parte della notte allo scalo lamentino. Nonostante le vibranti proteste, infatti, il volo è stato effettivamente annullato e solo nella mattinata di sabato ha effettuato il collegamento.